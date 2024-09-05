Сальдо торгового баланса Ботсваны ухудшается уже десять месяцев подряд

Снижение продаж алмазов, которые являются основой экономики Ботсваны, привело к продолжающемуся уже десять месяцев подряд ухудшению сальдо торгового баланса страны, следует из данных отчета Статистического управления Ботсваны о международной торговле товарами за июнь, 2 сентября сообщает газета Sunday Standard.
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