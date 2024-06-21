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Несекретные материалы

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Вьетнам и евроидиоты

Вьетнам и евроидиоты

Одним из итогов визита Владимира Путина во Вьетнам стало подписание меморандума о создании “Центра ядерных наук и технологий” в этой стране.

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Комментарии
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Eduard
Согласен с этим.Как вмегда пытаются на природу валить,но виновен сам человек,эти ветряки и воздух изменяют и территории огромные занимают ,где можно жить или хлеб сажать!
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12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не сильно специалист в аэродинамике, но что-то подсказывает, что основные воздушные массы с влагой двигаются &quot;чуть выше&quot; 50-70 метров над землёй, поэтому так заколбасить весь воздушный поток, чтобы он начал &quot;срать где попало&quot;, не должно.
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11 час.

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