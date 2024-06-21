Одним из итогов визита Владимира Путина во Вьетнам стало подписание меморандума о создании “Центра ядерных наук и технологий” в этой стране.
Вьетнам и евроидиоты
Комментарии
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Eduard
Согласен с этим.Как вмегда пытаются на природу валить,но виновен сам человек,эти ветряки и воздух изменяют и территории огромные занимают ,где можно жить или хлеб сажать!
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12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не сильно специалист в аэродинамике, но что-то подсказывает, что основные воздушные массы с влагой двигаются "чуть выше" 50-70 метров над землёй, поэтому так заколбасить весь воздушный поток, чтобы он начал "срать где попало", не должно.
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11 час.
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