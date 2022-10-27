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Российский разведчик отряда «Шторм» рассказал о работе в дождливых условиях

Российский разведчик отряда «Шторм» рассказал о работе в дождливых условиях

Туман и дождливая погода хороши для разведывательной группы во время выполнения спецоперации, так как технические средства противника не работают в таких условиях, рассказал журналисту РИА Новости боец отряда НМ ДНР «Шторм» с позывным Джинн.

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