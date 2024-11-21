Президент Путин наградил сотрудницу тюменской строительной компании

Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела филиала АО «Мостострой — 11» территориальной фирмы «Мостотряд — 36» Наталью Сенькину из Тюменской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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