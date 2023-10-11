В международный пул допинг-тестирования включены 16 российских легкоатлетов

Сейчас в международный пул, как и в третьем квартале 2023 года, входит 16 человек. Это Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).