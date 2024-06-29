Подросток утонул во время празднования окончания школы в Кяхтинском районе Бурятии

В Кяхтинском районе Бурятии подросток утонул во время празднования окончания школы. По предварительным данным, он с друзьями решил переплыть реку Селенгу и добраться до острова, но в результате сильного течения его отнесло далеко от берега.
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