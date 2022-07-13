В Москве хирурги спасли подростка от агрессивного вида рака

17-летнему подростку из Бурятии удалили множественные метастазы агрессивной раковой опухоли в брюшной полости, сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.
17-летнему подростку из Бурятии удалили множественные метастазы агрессивной раковой опухоли в брюшной полости, сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.
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