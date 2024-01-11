Почти две трети автодилеров России стали «китайскими»

По состоянию на конец декабря 2023 года в РФ насчитывалось 3600 официальных дилеров. Из них на китайские марки пришлось 2300 салонов 34 брендов, причем в первой десятке по количеству шоу-румов оказались две марки, которые вышли на отечественный рынок только в прошлом году — Jaecoo и Jetour.