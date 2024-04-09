ВТБ: в марте жители ЦФО оформили автокредиты больше чем на 5,5 миллиардов рублей

ВТБ сообщил, что в марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) ВТБ выдал 4516 автокредитов на сумму более 5,5 млрд рублей.
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