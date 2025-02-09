Единая система управления жилищным фондом внедряется в Казахстане

По итогам 2024 года в Казахстане сдали в эксплуатацию рекордные 19 млн квадратных метров жилья. Таких же показателей планируют достичь и в текущем году, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.