Экс-игрок "Спартака" Кечинов: у команды недонастрой

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов отреагировал на волевую победу красно-белых в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", заявив, что у команды есть недонастрой, передает "Чемпионат".
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