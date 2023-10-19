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Shafaq News: военную базу США в Ираке обстреляли из РСЗО "Град"

Военная авиабаза США в иракской провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу. Как заявили в информагентстве Shafaq News, в сторону американской базы летели не только боевые беспилотники, но и ракеты реактивной системы залпового огня "Град".

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