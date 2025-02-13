Под звёздами знаковой стелы. Федеральный проект в честь трудового подвига

Памятный знак – в ознаменование присвоения Салехарду высокого звания «Город трудовой доблести». Установку в нашей стране подобных монументов в рамках федерального проекта сохранения исторической памяти о трудовом героизме народа в годы Великой Отечественной войны курирует Российское военно-историческое общество.
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