ПМЭФ-2025 стал доступнее для представителей малого и среднего предпринимательства

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2025 года станет еще доступнее для представителей малого и среднего бизнеса, открывая перед ними новые возможности для роста, международной кооперации и внедрения инноваций.
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