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Парламентская газета

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В командовании Сухопутных войск ВСУ признали потерю села Крахмальное

В командовании Сухопутных войск ВСУ признали потерю села Крахмальное

Украинские войска отошли от села Крахмальное в Харьковской области на «более подготовленные рубежи». Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск украинской армии Владимир Фитьо.

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