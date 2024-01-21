В командовании Сухопутных войск ВСУ признали потерю села Крахмальное

Украинские войска отошли от села Крахмальное в Харьковской области на «более подготовленные рубежи». Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск украинской армии Владимир Фитьо.
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