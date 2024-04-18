Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы

Бочкарев занимал пост вице-мэра столицы с января 2020 года Мэр Москвы Сергей Собянин оповестил горожан о снятии с должности вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
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