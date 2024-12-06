Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

Ильдус Мамлеев Ни кто не рассматривает вариант, что Путин ударит днем по Банковской и по Верховой Раде "Орешником", в Киеве паника, хаос, безвластие. Фронт посыпится сам без снабжения логистики и денег. Путин берет себе всё что надо всё правобережте, Николаев, Одессу, Виницу. Запад быстро сможет только ввести польские войска в западенщине и..., всё подписываем Мир на условиях России. Для Трамп победа в том что хоть что то от Украины осталось, Киев с областью. Как то вот так.

ИМ Ильдус Мамлеев А если США начнут вякать, дать хуситами лодку они с её по Елустоуну шарахнут "Циркон ом" и всё..., пиндосы надолго заткнутся и будут решать внутренние проблемы. Весь Мир увидит их слабость и откажутся от доллара. Все довольны!