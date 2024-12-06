Юрий Кот На фоне приближения поражения Украины достаточно интересно читать их паблики, которые, в отличие от безголовых скакуасов, всё прекрасно понимают и просто зарабатывают.
Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы
Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Ни кто не рассматривает вариант, что Путин ударит днем по Банковской и по Верховой Раде "Орешником", в Киеве паника, хаос, безвластие. Фронт посыпится сам без снабжения логистики и денег. Путин берет себе всё что надо всё правобережте, Николаев, Одессу, Виницу. Запад быстро сможет только ввести польские войска в западенщине и..., всё подписываем Мир на условиях России. Для Трамп победа в том что хоть что то от Украины осталось, Киев с областью. Как то вот так.
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А если США начнут вякать, дать хуситами лодку они с её по Елустоуну шарахнут "Циркон ом" и всё..., пиндосы надолго заткнутся и будут решать внутренние проблемы. Весь Мир увидит их слабость и откажутся от доллара. Все довольны!
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20 час.
Sergiy Che
Не, не рассматривает - Путин взрослый (по уровню развития мозга) ответственный политик, а не инфантильный диванный пиздунишка Ильдус призывающий "бахнуть" (потому что Мамлеев никогда ни за что никакой ответственности не нёс, не несёт и нести не будет, будущее от своих действий просчитывать не умеет - он просто пиздит бред в интернетик))) - https://ok.ru/video/7251780307457
Может бахнем Обязательно бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом Из к ф ДМБ
OK.RU
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19 час.
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