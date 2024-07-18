Чистополь приглашает на бесплатный рок-фестиваль

В Чистополе 18 августа пройдет музыкальный фестиваль «Рок-берега». Об этом передает «Татар-информ». На сцене выступят известные группы «Анимация», «Волга-Волга», «Мураками», «Дом кукол», «Холи», Clever Orchestra, Nalien, а также местные коллективы Vis-à-vis и Respect.