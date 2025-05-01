«Авианосцы строились под МиГ-29К»: закупленные Индией палубные истребители Rafale-M не смогут попасть в ангары кораблей

Транспортировка МиГ-29К на лифте авианосца VikrantПодписание Индией 28 апреля контракта стоимостью €7 млрд на приобретение 26 истребителей Rafale-Marine (Rafale-M) для оснащения авианосца INS Vikrant вновь разожгло давние дебаты о совместимости этого самолёта с имеющимися на вооружении кораблями.