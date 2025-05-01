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«Авианосцы строились под МиГ-29К»: закупленные Индией палубные истребители Rafale-M не смогут попасть в ангары кораблей

«Авианосцы строились под МиГ-29К»: закупленные Индией палубные истребители Rafale-M не смогут попасть в ангары кораблей

Транспортировка МиГ-29К на лифте авианосца VikrantПодписание Индией 28 апреля контракта стоимостью €7 млрд на приобретение 26 истребителей Rafale-Marine (Rafale-M) для оснащения авианосца INS Vikrant вновь разожгло давние дебаты о совместимости этого самолёта с имеющимися на вооружении кораблями.

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Комментарии
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Сергей Пирогов
Оказывается и в Индии есть КОРРУПЦИЯ!
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