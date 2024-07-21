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За рулем

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Опрос показал, сколько россиян верит в связанные с путешествиями приметы

Опрос показал, сколько россиян верит в связанные с путешествиями приметы

Больше половины россиян признались, что верят в приметы, связанные с путешествиями. Этот факт подтверждает опрос, проведенный сервисом «Яндекс Путешествия», который выявил интересные тенденции в поведении российских туристов.

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