Опрос показал, сколько россиян верит в связанные с путешествиями приметы

Больше половины россиян признались, что верят в приметы, связанные с путешествиями. Этот факт подтверждает опрос, проведенный сервисом «Яндекс Путешествия», который выявил интересные тенденции в поведении российских туристов.
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