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Царьград

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Росстат сообщил о снижении инвестиций на 9,9% в первом полугодии 2026

Росстат сообщил о снижении инвестиций на 9,9% в первом полугодии 2026

По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 16,221 трлн рублей.

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