Росстат сообщил о снижении инвестиций на 9,9% в первом полугодии 2026

По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 16,221 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Росатом очистит п...
- ФСБ показали наст...
- Associated Press:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым