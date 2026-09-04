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ИА Регнум

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Госдеп США призвал воздержаться от поездки на могилу раввина в Умань

Государственный департамент США порекомендовал американцам воздержаться от традиционной ежегодной поездки к могиле раввина Нахмана в украинский город Умань во время праздника Рош ха-Шана.

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