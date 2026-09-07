Новый мост через Туманную открыл автомобильное сообщение между РФ и КНДР

Главы правительств России и КНДР Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную, соединяющий Приморский край и Северную Корею.
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