Строительство 2...
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Строительство 21 века

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Личный взгляд на советские грядки и пасеки: между трудом, юмором и выгодой

Личный взгляд на советские грядки и пасеки: между трудом, юмором и выгодой

Когда заходит речь о советском быте, многие сразу вспоминают очереди, дефицит и одинаковые серые дома.

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