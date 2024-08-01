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Китай

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НОАК всегда готова пресекать и подавлять любые сепаратистские действия -- министр обороны КНР

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил в среду, что Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ всегда готова пресекать и подавлять любые сепаратистские действия и эффективно защищать национальные интересы.

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