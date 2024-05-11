Учёные назвали специю, увеличивающую риск рака на 39%

По данным журнала Gastric Cancer, к раку желудка ведёт переизбыток соли в организмеУчёные из Венского медицинского университета выяснили, что у людей, досаливающих блюда, чаще всего развивается рак желудка.
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