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Газета.ру

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КамГУ: камчатский лосось вырабатывает белки, нейтрализующие тяжелые металлы

КамГУ: камчатский лосось вырабатывает белки, нейтрализующие тяжелые металлы

Молодь камчатского лосося (или камчатской мальмы) сумела приспособиться к жизни в реках вулканических районов Камчатки, где вода от природы перенасыщена тяжелыми металлами.

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