КамГУ: камчатский лосось вырабатывает белки, нейтрализующие тяжелые металлы

Молодь камчатского лосося (или камчатской мальмы) сумела приспособиться к жизни в реках вулканических районов Камчатки, где вода от природы перенасыщена тяжелыми металлами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения РФ...
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым