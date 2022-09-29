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Байден сделал заявление по вопросу признания референдумов в ДНР и ЛНР

Байден сделал заявление по вопросу признания референдумов в ДНР и ЛНР

  Байден: США никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины Соединенные Штаты считают референдумы в Донецкой и Луганской  Байден: США никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины Соединенные Штаты считают референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской областей «абсолютной фикцией» и никогда «не признают претензии России на суверенную территорию Украины», заявил президент США Джо Байден, пишет РИА Новости.

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