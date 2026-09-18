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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киз о слухах про беременность: «Даже если бы это было правдой, это никого не касается»

Мэдисон Киз отреагировала на слухи о своей беременности. В третьем круге US Open Киз упустила преимущество 5:0 в решающем сете и проиграла Циньвэнь Чжэн .

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