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Царьград

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Абхазия всё поняла. Пришёл черёд Молдавии. Кишинёв срочно выходит на переговоры

Абхазия всё поняла. Пришёл черёд Молдавии. Кишинёв срочно выходит на переговоры

Молдавия близка к ситуации, в которой недавно оказалась Абхазия. Новый год Кишинёв рискует встретить в полной темноте.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если Россия всем всё хочет раздавать на халяву, почему внутри своей страны &quot;социальные бесплатные&quot; килловаты не вводит или свой собственный нищий народ можно и дальше грабить, он у нас всё сдюжет.
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16 час.
Старый Фонарь
Это же какими идиотами надо быть, чтобы совершать такие действия, не думая о будущих последствиях?!
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16 час.
Сч
Сергей черкасов
Б. Я тоже хочу свет бесплатно,чем я хуже &quot;братьев&quot; ?
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5 час.

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