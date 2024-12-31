Молдавия близка к ситуации, в которой недавно оказалась Абхазия. Новый год Кишинёв рискует встретить в полной темноте.
Абхазия всё поняла. Пришёл черёд Молдавии. Кишинёв срочно выходит на переговоры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Если Россия всем всё хочет раздавать на халяву, почему внутри своей страны "социальные бесплатные" килловаты не вводит или свой собственный нищий народ можно и дальше грабить, он у нас всё сдюжет.
Ответить
16 час.
Старый Фонарь
Это же какими идиотами надо быть, чтобы совершать такие действия, не думая о будущих последствиях?!
Ответить
16 час.
Сч
Сергей черкасов
Б. Я тоже хочу свет бесплатно,чем я хуже "братьев" ?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии