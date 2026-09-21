В Петербурге пенсионер отдал мошенникам деньги и золотые слитки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали предполагаемую участницу хищения денег и золотых слитков у местной супружеской пары на общую сумму свыше 100 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым