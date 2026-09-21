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ТАСС

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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам деньги и золотые слитки

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам деньги и золотые слитки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали предполагаемую участницу хищения денег и золотых слитков у местной супружеской пары на общую сумму свыше 100 млн рублей.

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