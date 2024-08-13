Врач Махкамова: повышение внутриглазного давления протекает бессимптомно

Повышение внутриглазного давления может привести к развитию глаукомы. Часто пациенты думают, что боль в глазах, радужные блики, снижение зрения и другие симптомы указывают на повышенное внутриглазное давление, однако оно никак себя не проявляет.
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