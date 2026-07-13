Словакия отказалась финансировать укрепление Украины: «каждая страна принимает суверенное решение»

Словакия отказывается от финансовой и военной помощи для дальнейшего укрепления Украины. Об этом сообщил президент Словакии Петёр Пеллегрини и отметил, что аналогичную позицию выразили премьер-министры Венгрии и Чехии, а окончательные решения саммита НАТО относительно пакета помощи в размере 70 миллиардов долларов не являются обязательными для всех стран-членов и «каждая страна принимает суверенное решение, исходя из своих экономических и военных возможностей».