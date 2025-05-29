“Оснований нет”, – Минюст отреагировал на просьбы присвоить Пугачевой и Урганту статус иноагента

Похоже, Аллу Пугачеву и Ивана Урганта не ждет участь иноагентов РФ. Заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко сделал заявление, касающееся возможного признания известных личностей иностранными агентами.
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