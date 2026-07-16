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Правительство Японии ужесточает отношение к частным гостиницам

Правительство Японии ужесточает отношение к частным гостиницам

Правительство Японии уведомило местные органы власти о том, что они могут фактически запретить частные гостиницы типа «минпаку» посредством постановлений, направленных на защиту жилых районов от шума, мусора и других нарушений, сообщает 16 июля японское деловое агентство Kyodo News.

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