Россиянам объяснили, зачем бренд «Волга» возрождают с китайцами

В мае 2024 года были представлены первые три автомобиля под вновь возрожденным брендом Volga. Хотя запустить серийное производство в установленный срок не удалось, проект продолжает развиваться, и машины готовятся к тестированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии