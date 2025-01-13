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Россиянам объяснили, зачем бренд «Волга» возрождают с китайцами

В мае 2024 года были представлены первые три автомобиля под вновь возрожденным брендом Volga. Хотя запустить серийное производство в установленный срок не удалось, проект продолжает развиваться, и машины готовятся к тестированию.

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