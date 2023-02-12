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Украинский боец с позывным “Мадяр” пообещал наказать «спекулянтов», которые наживаются на конфликте

Украинский боец с позывным “Мадяр” пообещал наказать «спекулянтов», которые наживаются на конфликте

Украинский боец с позывным “Мадяр” записал обращение, в котором он возмущен тем, что его соотечественники наживаются на конфликте.

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