Стоимость куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм

Резкий рост цен на филе курицы отметили жители Новосибирска в местных магазинах.В Новосибирске нашли торговую точку, где стоимость филе курицы превысила 500 рублей за килограмм В одном из самых популярных магазинов города, который всегда считался торговой точкой с доступными ценами – "Ашане" – килограмм куриного филе от местной "Новосибирской птицефабрики" стоит 527 рублей.