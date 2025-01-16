Данко заявил, что в правительстве Словакии были против поездки делегации в Россию

В правительстве Словакии возникли разногласия по поводу поездки парламентской делегации в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента Словакии и главы Словацкой национальной партии (SNS) Андрея Данко.
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