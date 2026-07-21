В Рязани такси после ДТП вылетело с дороги у моста в Приокском

Происшествие случилось во вторник неподалеку от путепровода в Приокском микрорайоне, у светофора. По информации паблика "ДТП | Аварии | Рязань", в результате возникли сложности для движения транспорта, начала собираться пробка.
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