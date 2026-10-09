Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирской области полицейские провели беседу и викторину со школьниками по ПДД

На базе Каргатской СШ № 1 сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся беседу по теме соблюдения ПДД и тематическую викторину «Безопасный маршрут».

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