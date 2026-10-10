Певица Приходько: украинцев искусственно раскололи из-за языка

Певица Анастасия Приходько заявила, что навязывание украинского языка ведет к расколу общества. Об этом сообщила ИС «Вести» со ссылкой на украинские СМИ.
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