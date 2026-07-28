«Фанком Броук Бойз» одержали победу над «Бомик» в первом матче Кубка России

Матч начался ровно в 15:00 по московскому времени под судейством арбитра Станислава Бращина. Особое внимание болельщиков было приковано к дебюту бывшего игрока сборной России и столичных клубов «Краснодар» и «Динамо» форварда Федора Смолова в составе кировской команды.
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