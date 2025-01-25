Взрывы под Киевом: повреждено предприятие

Работа систем противовоздушной обороны привела к повреждению производственного объекта под Киевом. «В результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров.
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