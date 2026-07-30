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Оператор Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Оператор Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Мобильный оператор T2 расширил список стран с домашней тарификацией звонков до более 70 направлений. Новые пункты в этом списке – Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия, Катар и другие популярные у путешественников локации.

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