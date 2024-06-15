Набережную Северной Двины в Архангельске украсили цветочными клумбами

Прогулочная зона на набережной Северной Двины в районе причала появилась два года назад. С тех пор Буянова пристань стала местом притяжения архангелогородцевПрогулочная зона на набережной Северной Двины в районе причала появилась два года назад.
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