Может уже хватит издеваться над нами? Телезрители требуют убрать с экранов надоевшие программы, но Эрнсту по-барабану

Интересная жизнь с Vera Star У вас тоже есть привычка уютно устроиться перед экраном после рабочего дня? Ох, как же трудно будет с ней расстаться… Почему? Потому что смотреть бестолковые шоу и однотипные сериалы с простыми сюжетами больше нет сил.