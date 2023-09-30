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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов о Зукарелло: «Великолепный игрок, отличный парень. Всегда всем помогает – и за пределами льда»

«Он великолепный игрок, всегда всем помогает. Глядя на него, можно многому научиться благодаря его мастерству, стилю игры.

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