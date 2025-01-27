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Аморим четко объяснил, почему за «МЮ» не играет Рэшфорд. Его цитата разлетелась по соцсетям и британским СМИ

Аморим четко объяснил, почему за «МЮ» не играет Рэшфорд. Его цитата разлетелась по соцсетям и британским СМИ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим на пресс-конференции после гостевой победы над «Фулхэмом» (1:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги четко объяснил, почему в заявку команды не попадает известный нападающий Маркус Рэшфорд.

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