Значение старинных примет в праздник 28 декабря 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ последний четверг 2023 года, 28 декабря, православные верующие отмечают память Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове.
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